Denizlispor, Beşiktaş ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği lig maçından 2 gün önce koronavirüs testine girdi. Futbolculardan Mathieu Dossevi´nin test sonucu pozitif çıktı. Togolu sağ kanat oyuncusu, ikinci testin sonucunun negatif çıkmasına rağmen tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Bu nedenle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayan Dossevi´nin evinde kendini izole ettiği belirtildi. Cumartesi günü tekrar koronavirüs testine girecek olan Dossevi´nin, pozitif bulguya rastlanmaması durumunda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.