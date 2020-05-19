AA

Siyah-beyazlıların kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirten genç futbolcu, açıklamada bulundu.

Futbola Beşiktaş altyapısında başladığını ve orada A Takım'a yükselerek profesyonel olduğunu hatırlatan Sedat, "Sergen hoca Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş, Beşiktaş'ın efsaneleşmiş bir ismi. Biz de onu örnek alıyoruz. Biz de öz kaynaktan yetişip Sergen hocamızın yolundan ilerleyip, Beşiktaşımıza faydalı işler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki başarılı oyuncu, 3 sezondur kiralık olarak başka takımlarda oynadığını ve önemli tecrübeler kazandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sergen hocanın Beşiktaş'a gelmesi bizim için (genç oyuncular) büyük bir şans. Kendisi gençlere önem veren bir isim. Sergen hoca bize güvenmeli. Kulüplerimizin maddi durumları ortada. Kulüplerimiz artık yerli oyunculara ve altyapıya yönelmiş durumda. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ben de fırsat verilmesi durumunda takımıma (Beşiktaş) faydalı olmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum. Kiralık giden diğer arkadaşlarım ve altyapıdan çıkan kardeşlerimle takıma faydalı olacağımızı düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ FORMASI ALTINDA KALMAK İSTİYORUM"

Sedat, kiralık olarak forma giydiği Yukatel Denizlispor'da çok mutlu olduğunu ifade etti.

Denizli'den önce 2 sezon TFF 1. Lig'de boy gösterdiğini ve iyi bir performans sergilediğine inandığını aktaran Sedat, "Beşiktaş benim altyapısında yetiştiğim, A Takım'a yükselerek profesyonel olduğum ve ilk profesyonel maçıma çıktığım takım. Benim için çok önemli bir yeri var. Beşiktaş sayesinde buralara geldim. 3 senedir kiralık olarak takımdan ayrılıyorum. Şimdiki en büyük hedefim oraya en güçlü şekilde dönebilmek. Bu sezon da Süper Lig'de şans buldum. İnşallah seneye Beşiktaş forması altında kalmak istiyorum." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Başarılı kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna sahip olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarların önünde top oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Sedat, "Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en büyük taraftarlarından biri. Bence Türkiye'nin en büyüğü. Onların önünde oynamak inanılmaz bir duygu, tüyleri diken diken ediyor. Onun hayali bir başka. Onun hayaliyle biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah tekrar o formayı o taraftarların önünde giymek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

"ALTYAPI OYUNCULARINA DEĞER VERİLMELİ"

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sedat, kulüplerine ekonomik açıdan düzelmeleri adına altyapıya yönelmeleri gerektiğini vurguladı.

Kulüplerin maddi olarak kötü durumda olduğunu hatırlatan genç oyuncu, şöyle konuştu:

"Yabancı oyunculara verilen paraların çoğu boşa gidiyor. Elde sportif bir başarımız da yok. Baktığınız zaman kulüplerimiz ciddi manada borç batağında. Bunun en önemli çıkış yolu altyapımız. Biraz da teknik direktörlerimiz ve yöneticilerimizin destekte bulunması gerekiyor. Altyapı oyuncularına değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Değer verildiğinde de bizler elimizden geleni yapıp, çalışıp o formanın hakkını vereceğimize kesinlikle inanıyorum."

DENİZLİSPOR'UN HEDEFİ LİGDE KALICI OLMAK

Koronavirüs sürecine de değinen Sedat, pandemi döneminde en çok ailesini özlediğini ifade etti.

Futbola yeniden başladıktan sonra sadece ailesine özlem duyduğunu ifade eden Sedat, "Ailemi çok özledim. Uzun süredir yanlarına gidemiyorum. Sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası geçiş yasağı derken 2-3 aydır ailemi göremiyorum. Şu anki özlemim bir tek ailem diyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Denizlispor'un hedefinin ligde kalıcı olmak şeklinde niteleyen genç futbolcu, şunları kaydetti:

"Takımımız şu anda hedeflediğimiz yerde. Bu sezon ligde kaldığımız sürece bence başarılı olacağız. Tabii ki eksikliklerimiz var ama takım Süper Lig'de kalıcı olduğu taktirde bu eksiklikleri de gidereceğini düşünüyorum. Bülent hoca herkesle iletişimi iyi olan bir hoca. Sağ olsun herkesle ilgileniyor. Takıma geldi ve olumlu bir etki yaptı. Şu anda yaptığımız antrenmanlarla fiziksel açığımızı en iyi şekilde kapatarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Evde kaldıkları süreçte kendi imkanlarıyla kondisyonlarını korumaya gayret gösterdiklerini anlatan genç futbolcu, takımların pandemi sürecinden piskolojik olarak kötü etkilendiğini belirtti.

Sedat, Süper Lig'de kanat oyuncusu olarak Edin Visca'yı, orta saha olarak ise Jose Sosa'yı beğendiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.