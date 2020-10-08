Denizlispor uyum sorunu yaşamak istemiyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer döneminde 9 oyuncuyla yollarını ayırdı, 11 futbolcu transfer ederek kadroda önemli ölçüde revizyona gitti. Geçen sezonu 35 puanla 14. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin 4 maçında henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile çıkış yakalama peşinde.
Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren yeşil-siyahlı takım, bu süreçte 9 oyuncusunu başka kulübe yolladı. Kadrosuna ise 11 futbolcuyu katan Denizlispor, uyum sürecini hızla geçmeyi hedefliyor. Sezon sonrası isimleri birçok kulüple anılan Olcay Şahan ve Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'un yolunu tutarken, Tolgahan Acar Giresunspor'a ve Ogenyi Onazi ise Danimarka ekibi Sonderjyske ile anlaştı.
Denizli ekibi kadrosunu Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Marvin Bakalorz, Muris Mesanovic, Angelo Sagal, Fede Varela, Özer Özdemir, Fabiano Leismann, Sakıb Aytaç, Neven Subotic ve Mathieu Dossevi ile güçlendirdi.
Yeni transferlerle, orta sahada 10 futbolcu forma rekabetine girdi. Yaş ortalaması 28,5 olan yeşil-siyahlı ekibin en tecrübeli ismi 35 yaşındaki golcü Hugo Rodallega oldu. Yukatel Denizlispor'un kadrosunda 30 yaş ve üstü 11 oyuncu bulunuyor. Denizlispor'un 20 yaşındaki oyuncuları kaleci Abdulkadir Sünger ve stoper Muhammed Özkal'ın yanı sıra 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan, ekibin en gençleri olarak ön plana çıktı.
Denizli temsilcisinin kadrosunda 11'ü Türk, 14'ü yabancı 25 futbolcu bulunuyor.
"DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Kulüp başkanı Ali Çetin, AA muhabirine, yeni transferlerin uyum sürecini kısa sürede atlatarak takıma fazlasıyla katkıda bulunacaklarına inandığını söyledi.
Pandemiye rağmen zorlu lig maratonunda 1 puanın bile büyük önemi olduğunu ifade eden Çetin, "Kadroya dahil ettiğimiz yeni oyuncularımızın uyum sürecini hızlı geçirdiğini gözlemliyoruz. Bu uyum sürecini hızlıca atlatarak Denizlispor'un layık olduğu yerlere geleceğinden şüphem yok. Transferlerimizin rekabeti artırarak daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!