Yurt dışından 4 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Yukatel Denizlispor'un 20 sezonluk Süper Lig geçmişinde 77 yabancı isim forma şansı buldu.
Transfer döneminde Marvin Bakalorz (Almanya),Muris Mesanovic (Bosna Hersek),Angelo Sagal (Şili) ve kaleci Costel Pantilimon'u (Romanya) kadrosuna dahil eden Yukatel Denizlispor'un lig geçmişindeki yabancı futbolcu sayısı 81'e yükseldi.
Yeni sezonda 21. kez Süper Lig'de yer almaya hazırlanan yeşil-siyahlı ekipte şu ana kadar 32 ülkeden futbolcu mücadele etti. Brezilya'dan 12 ismin forma giydiği Yukatel Denizlispor'da Bulgaristan, Çekya, Gine ve Kamerun'dan dörder isim şans buldu.
Yeşil-siyahlı ekipte ilk kez bir Şilili futbolcu forma giyecek.
EN FAZLA FORMA GİYEN ROMAN KRATOCHVIL
Denizlispor'da 2002-2003'ten itibaren aralıksız 7 sezonda 198 maça çıkan Slovak Roman Kratochvil, takımın Süper Lig geçmişinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.
Kratochvil'i Çekyalı Tomas Abraham (145 maç),Kamerunlu Souleymanou Hamidou (127 maç),Fin Mikka Aleksi Multaharju (87 maç) ve Mısırlı El Saka (66 maç) izliyor.
EN GOLCÜ İSİM DE KRATOCHVIL
Kratochvil'in 33 golle en skorer yabancı isim konumunda bulunduğu yeşil-siyahlı ekipte, Fernand Coulibaly 15, Darryl Roberts 12 ve Emil Angelov 11 gol üretti.
Denizlispor'da en fazla forma giyen 10 yabancı isim şöyle:
|Futbolcu
|Ülke
|Maç
|Gol
|Roman Kratochvil
|Slovakya
|198
|33
|Tomas Abraham
|Çekya
|145
|2
|Souleymanou Hamidou
|Kamerun
|127
|Mikka Aleksi Multaharju
|Finlandiya
|87
|6
|El Saka
|Mısır
|66
|5
|Douglas Braga
|Brezilya
|60
|2
|Darryl Roberts
|Trinidad Tobago
|59
|12
|Jozsef Varga
|Macaristan
|58
|2
|Mohammed Youssef
|Mısır
|51
|9
|Julio Cesar Mendes Moreira
|Brezilya
|44
|2
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