Trabzonsporlu oyuncular sanki ikinciliği garantilemiş havasında oynuyor. Yani şampiyon olmanın onlara ve şehre neler getireceğini bilmiyormuş gibiler. Saha içinde temposuz, ağır oynayan, fazla üretemeyen bir grup var. Genel olarak takım halinde bir formsuzluğun bütün oyuncularda görünmesi de çok enteresan. Bu çok anlatılabilir bir durum değil. Takımda fark yaratabilecek 4-5 futbolcu var. Birçok futbolcu takımı itip, sahneye çıkıp maçı kazanabilirdi. Bundan da uzak bir görüntü verdiler.