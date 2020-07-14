MEHMET DEMİRKOL
Trabzonspor’un öne geçtiği maçlarda kaybettiği puan 27’ye çıktı. Hem de Başakşehir’in 3-1’lik yenilgi haberi geldikten sonra. Bordo-Mavililer lig boyunca zaman zaman oyunu kontrol etmekte zorluk çektiler. Skoru aldıkları maçlarda oyunu söndürmek için yeterli teknik kapasiteye sahipken, bunu yapamamış olmaları araştırmaya muhtaç bir durum.
İtiraf etmeliyim ki Sörloth ve Uğurcan’ın anlattığı oyunun gücünün bu yarışı zirvede tamamlamaya yeteceğini düşündüm. Belli ki Hüseyin hoca da öyle düşündü. Belirleyici nüans şu ki, oyuncular aynı düşüncede değillerdi. Sezon boyunca gördüğümüz yüksek güven onları terk etmiş belli ki.
Sörloth ve Uğurcan Trabzsonpor’u yarışta tutan, hatta avantajlı duruma geçiren iki doğaüstü kahraman gibiydi. Son haftalarda bu kimliklerinden koptular. Dün ise sıradanlaştıklarını kolaylıkla söyleyebiliriz. Ligdeki birçok örnekte olduğu gibi sanırım bu yeni-normalin bir sonucu.
AHMET ÇAKAR
Çok gariptir, Başakşehir belki de sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Üstelik böyle bir maça önde ve penaltı golü ile başlamışlardı. Daha sonra ne olduysa oldu Başakşehir, birden işi bıraktı. Art arda gelen goller tüm oyuncularda bir anda 'ne oluyoruz' intibası yarattı.
Oysa ki bu tür maçlar şampiyonluk için çok önemli. Sanki şartlar ne olursa olsun 'biz şampiyon olduk, iş bitti' havası var. İkinci yarı peş peşe attığı gollerle Başakşehir beraberliği yakaladı. Ama dedik ya yine son dakikalarda yedikleri amatörce bir gol Konyaspor'u öne geçirdi.
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