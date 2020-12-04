Bu sezon çıktığı 9 maçta tek galibiyet alabilen düşme hattındaki yeşil siyahlılarda Robert Prosinecki'yle yolların ayrılması sonrası geçen hafta Medipol Başakşehir deplasmanında takımı sahaya çıkaran, bu hafta başında ise antrenörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Atik, güçlü rakip önünde galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Futbolcu ve antrenör olarak yıllardır hizmet verdiği Denizlispor'da daha önce TFF 1'inci Lig'de de bir dönem teknik direktörlük görevini yürüten Kenan Atik, "Başakşehir önünde ligde 3 maç sonra puan alıp moral kazandık. Fenerbahçe'ye karşı en iyi oyunumuzu oynayıp sahadan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımız bu maçın öneminin bilincinde. Puan tablosundaki yerimiz bize yakışmıyor. Sahada iyi bir Denizlispor izletip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Amacımız kısa sürede üst sıralara tırmanmak" diye konuştu.