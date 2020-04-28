Denizlispor, sahaya indi

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligin haziran ortası gibi başlamasının öngörülmesinin ardından Denizlispor, bugün antrenmanlara başladı. Tesislerdeki antrenmanda futbolcular sosyal mesafe kurallarına uyarak dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştirdi.

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