Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı yıldız savunmacı Neven Subotic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de bulunan 31 yaşındaki yaşındaki futbolcu Subotic için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine Denizlispor Başkan Yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Uğur Bağbaşlıoğlu katıldı. Sırp stoper Subotic, törende kendisini 2 yıllığına Denizlispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan başkan yardımcısı Şanlıkan, Subotic'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Şanlıkan, "Bugün takımımız için özel bir gün. Neven Subotic gibi bir özel futbolcuyu takımımıza kazandırdık. Bana göre Denizlispor´un en kariyerli oyuncusu. Böyle oyuncuları transfer etmek hiç de kolay değil. Bizi tercih ettiği için ona teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük bir çalışmanın ardından bu sürece geldik. İnşallah Denizlispor için çok hayırlı bir transfer olacak" dedi.

"DENİZLİ'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

Neven Subotic ise yeşil siyahlı camiaya katıldığı için sevinçli olduğunu ifade etti. Transfer sürecinde Türkiye´de oynayan futbolcuların görüşlerine başvurduğunu belirten Subotic, "Buraya gelmemin hikayesi benim için çok değerli. Burayı seçmemi etkileyen unsurlardan bir tanesi Türkiye'de oynamış futbolcular. Arkadaşlarımla konuştum. Onlar da buraya gelmeden önce tereddüt ediyordu. Daha sonra ne kadar iyi bir lig olduğunu mücadelesi yüksek ve oynamasının zevkli bir lig olduğunu söylediler. Buraya gelerek insanları ve takımı tanıdım. Onların pozitifliği benim de kararımı etkiledi. Ben 5 sene önce hayal bile edemiyordum. Burada Denizli'de olacağımın hayalini kurmadım. Bugün buradayım ve bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

"PROSİNECKİ'YE GIPTAYLA BAKIYORUM"

Takımdaki rolünün ve görevinin farkında olduğunu, Denizlispor´un başarısı için çalışacağını aktaran yıldız savunmacı, "Bana düşen ne gerekiyorsa yapacağım. Böyle zor bir dönemde buraya gelmek, böyle bir aileye katılmak benim için çok özel. Buraya geldikten sonra adaptasyon sürecini en hızlı şekilde atlatmak istiyorum. Çünkü kulübün başarısına ben de katkıda bulunmak istiyorum. Teknik direktörümüz Robert Prosinecki çok büyük bir isim. Eskiden kendisine gıptayla bakmıştım. Onunla çalışabilmek buraya gelişimde bana yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIRIM"

Transfer döneminde kendisiyle ilgilenen diğer kulüpler hakkındaki soruyu yanıtlayan Subotic, "Eskiyi konuşmayı sevmem. Şu an buradayım ve Denizlispor için konuşabilirim. Eskiden olup bitenleri saygıdan dolayı konuşmamız gerekiyor. Yarınki maçta oynamak isterdim. Maalesef yetişemedim. Buradayım ve imzayı atıyorum. Gelecekte görev yaptığım bütün maçlarda elimden geleni yapacağım. Oynamak için hazır olduğumu düşünüyorum. Union Berlin'de sezonu oynayarak geçirdim. Fiziksel olarak maça hazırım. Fiziğimi her zaman formda ve hazır tutmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.