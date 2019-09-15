Yücel İldiz yönetimindeki Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken Konyaspor 54. dakikada Farouk Miya ile 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Konyaspor deplasmanda 1-0'lık skorla galibiyete uzanan taraf oldu. İlk 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Denizlispor ilk yenilgisini alırken ligdeki namağlup takımlardan biri olan Konyaspor ise ilk 3 puanını 4. haftada elde etti.

MAÇIN DAKİKALARI

7. dakikada Skubic'in ortasında Miya'nın Yukatel Denizlispor kalesine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

9. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahasına sağ kanattan giren Alper'in sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

13. dakikada Bergdich'in sol kanattan ortaladığı ve Rodallega'nın kafa ile müdahale ettiği meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı son anda kornere gönderdi.

26. dakikada orta alanda Rodallega'nın pasını alan Bergdich'in sol kanattan ilerleyerek kaleye yaptığı şut Konyaspor savunmasından döndü.

27. dakikada Miya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda Yukatel Denizlispor kalecisi Stackhowiak'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından yaptığı ortada Rodallega'nın kayarak yerden vurduğu top soldan auta çıktı.

45. dakika Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada Miya'nın kafa ile kaleye gönderdiği topu Stackhowiak yumrukla çeldi, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

54. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Milosevic, meşin yuvarlağı boş durumdaki Miya'ya verdi, bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

66. dakikada Konyaspor'un kalesindeki tehlikeyi önlemesinin ardından ceza sahası önünde Miya'nın pasını alan Milosevic, topu rakip kaleye kadar sürdü. Milosevic'in yerden şutunda, top sol direği sıyırıp az farkla auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takımdan Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Oğuz Yılmaz'ın kafa ile kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Konyaspor kalecisi çizgide kontrol etti.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

YUKATEL DENİZLİSPOR: 0 - KONYASPOR: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

YukatelDenizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 70 Sacko),Murawski, Aissati (Dk. 85 Mehmet Akyüz),Recep Niyaz (Dk. 73 Olcay Şahan),Barrow, Rodallega

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Shengelia),Miya, Milosevic (Dk. 90+3 Volkan Fındıklı),Bajic (Dk. 84 Hadziahmetovic)

Gol: Dk. 54 Miya (Konyaspor)

Sarıkartlar: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 Murawski (Yukatel Denizlispor),Dk. 41 Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)