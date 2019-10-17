Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçının önemli olduğunu, çalışmalarının karşılığını almak istediklerini belirtti.

Teknik direktör Özdilek ile futbolculardan Tiago Lopes ve Zeki Yavru, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularını Fransa maçındaki performanslarından dolayı kutlayan Mehmet Özdilek, milli maç aralarının kulüpler için önemli olduğunu, dönüşte zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini ifade etti.

Takımla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini, eksikleri tamamlamaya gayret ettiklerini kaydeden Özdilek, şu değerlendirmede bulundu:

"Rodallega'nın sakatlığı takım için handikap gibi gözüküyor. Ama yerine oynayacak arkadaşımız da onun kadar mücadele edecektir. Büyük maçlar, özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynamak bence önemli bir avantaj. Özellikle bizim şu son süreçte yaşadığımız kazanma duygusu, büyük maçlarla tekrar farklı bir yere çekilecektir diye düşünüyorum.

Şunu unutmayacağız: Burası Denizli, biz istemediğimiz sürece burada kimse bizden hiçbir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip istediğini alabilir. Savaşın ve mücadelenin içinde olacağız. Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek. Ama takım anlamında, birlikte oynama ve pozisyon anlamında eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. İnanıyorum ki pazar günü herkes, biraz daha farklı, ne yaptığını bilen ve saha içerisinde duruşu olan bir takım görecek. Bizim için en önemli müsabaka, oynayacağımız Fenerbahçe maçı olacaktır. Ligin daha başlarındayız. İstikrarlı ve sakin bir şekilde ne yaptığını bilen, güçlü bir yapıyla sahada olmaya çalışacağız. Biz çalışıyoruz ve bunun meyvelerini alacağız."



Özdilek, herkesin keyif aldığı bir Denizlispor profilini ortaya çıkartmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

LOPES: MOTİVASYON ÇOK YÜKSEK

Yeşil-siyahlı takımın sağ bek oyuncusu Tiago Lopes de Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü aslına bakıldığında bir dönüm noktası sayılabilir. Böyle büyük maçlarda herkesin motivasyonu çok yüksek olur. Bunun için de çok çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Umarım maçta istediğimiz sonucu alırız. Yeni hocamızla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. İhtiyacımız olan galibiyet." diye konuştu.

Zeki Yavru da takımın hafta başından itibaren çok çalıştığını, pazar günü galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Zeki Yavru, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA),A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa-Türkiye maçı sonrası asker selamı vermelerine yönelik açtığı soruşturmaya ilişkin, şöyle konuştu:

"Kendi adıma çok üzüldüm. Çünkü ülkemizde bildiğiniz gibi bugüne kadar yabancı kuralı serbest. Kimsenin buna lafı yok. Geliyorlar hepsini en iyi şekilde misafir ediyoruz. En iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Ama bizim oyuncularımız asker selamı verdi diye takımlarında, taraftarlarından ve camialarından tepki alıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Bu benim çok zoruma gitti. Çünkü bu bizim simgemiz. Bu asker selamını bu kadar dert edinmelerine gerek yok. Asker selamı vererek dik duruşlarını gösteriyorlar. Ama gördük bir arkadaşımızı kadro dışı bıraktılar. Biz onları kapımızı açıp misafir ederken hepsini en iyi şekilde ülke olarak ağırlarken bu tür sorunlarla karşılaşmak çok üzücü."

Zeki, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdiklerini; millet, ülke ve devlet olarak yanlarında olduklarını belirterek, "Bu ülke çok badireler atlattı. Ama hiçbir zaman kimseye boyun eğmedi, yine eğmeyecek. Topraklarımız ve vatanımız için askerlerimiz, devletimiz elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Hepsinin destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda Özdilek, sık sık futbolcularla konuştu.