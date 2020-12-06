Denizlispor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Denizlispor Fenerbahçe maçı 6 Aralık Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor : Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega.

Fenerbahçe : Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse.