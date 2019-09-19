19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizlispor'da geçen hafta evinde İ.H. Konyaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezasını rafa kaldırdı. Kritik Kayserispor maçı öncesi yönetimden gelen haber futbolcular arasında sevinçle karşılandı. Takım, camiaya galibiyet sözü verdi.
Teknik direktör Yücel İldiz de Kayseri'den puansız dönmeyeceklerini ifade etti. Konyaspor karşılaşmasından gereken dersleri çıkardıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Kayserispor karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'da Hacettepe ile oynayacağız. Ardından lig maratonu sürecek. Yoğun bir sürece giriyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sahada sergileyeceğiz. Takımıma inanıyorum" dedi. Denizlispor'da eksik futbolcu bulunmuyor.
"HER MAÇIN HİKAYESİ ÇOK FARKLI"
Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. Son derece önemli bir müsabaka oynayacaklarını belirten İldiz, "Her hafta sonu bizim için önemli. İstikbal Mobilya Kayserispor’da istediği gibi başlayamadı lige. Bu sebeple onlarda kazanmak isteyecektir. Bizde kazanmak isteyeceğiz bu yüzden zorluk bir müsabaka olacak" diye konuştu.
Sporseverlerin hafta sonu zorlu bir müsabaka izleyeceklerini belirten İldiz, "Tabii ki futbolda ‘geçen haftanı acısını çıkaralım’ diye bir şey yok. Her maçın hikayesi çok farklıdır. Kayseri maçının hikayesi de çok farklı olacak. Çok ciddiye aldığımız bir rakip ve başlarında da çok tecrübeli bir hoca var. bu nedenle müsabakanın zorluk derecesini biliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bizi sevindiren husus cezalı ve sakat futbolcumuz vardı ve onlarda iyileşti" şeklinde konuştu.
Türkiye Kupası maçlarının da başladığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bir her şeyi ciddiye alıyoruz ama her şeyde hakkaniyet içerisinde olsun. Kupa bir prestijdir ve onu da ciddiye alacağız. Çıkıp elimizden geldiği kadar oynayacağız. Çünkü şuana kadar göremediğimiz arkadaşlarımız var onları göreceğiz hem de bir müsabaka ciddiyetsiz değildir. Ben meslek hayatım boyunca, özellikle resmi müsabakaları çok ciddiye almışımdır. Bu nedenle kupa da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!