Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde hazırlıklarını günde tek idmanla sürdüren takım, son idmanı pazar günü yapacak ve özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

Bugünkü antrenmanda topuğunda ezilme meydana gelen Recep Niyaz, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Bir süre önce bağırsak operasyonu geçiren Sackey'in de son durumuna göre Sivas kafilesinde yer alıp almayacağına karar verilecek.

Takımda 3'er sarı kartı bulunan Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz ve Onazi, kart ceza sınırında bulunuyor.

Öte yandan yarın teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kovid-19 ve antikor testi yapılacak.