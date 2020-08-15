Denizlispor'da Prosinecki imzaladı

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Artık acemilik dönemi bitti. Biraz daha tecrübe kazanarak bu yılı stressiz ve sıkıntısız hayal ettiğimiz yerlerde bitirmek için mücadelemiz devam edecek. Dünyada yüz yılda bir gelen pandemi belası tüm dünyayı etkilediği gibi bizim şehrimizi ve kulübümüzü de etkiledi. Şehire ne kadar stres yaşatsak da çok şükür alnımızın akıyla ligde kalmayı bildik" dedi.
Başkan Çetin, "Hocamız, futbol ve teknik direktörlük hayatında kendisini kanıtlayarak çok iyi yerlere geldi. Bugüne kadar mücadeleyle iyi bir yere gelmiş, sayın hocamla 2020-2021 sezonunda Allah nasip ederse devam etmeyi düşünüyoruz. Bu konuda bizi de tercih ettiği için teşekkür ederiz. İyi başarılara imza atacağımıza hiç şüphemiz yok. Yeni sezonda kente ve taraftarımıza iyi bir futbol izleteceğimizi düşünüyoruz. Bu sezonu omuz omuza başarılı bir şekilde geçirmeyi diliyoruz" şeklinde konuştu.
Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki ise, Denizlispor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Denizlispor beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviye ile çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Beraber çok iyi ve güzel bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum. Daha çok takım olacak ve çok maç yapacağız. Denizlispor iyi bir takım ve üst sıralara çıkarmak için çalışacağız. Denizlispor'un layık olduğu yer zaten daha yukarısı" diye konuştu.
Prosinecki şöyle devam etti:
"Daha önce de Türkiye'de çalıştım. Türkiye ligi hakkında tecrübelerim var. Tecrübelerime bakılırsa Denizlispor'u çok iyi yere götüreceğiz. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacağız. Bizler de gece gündüz çalışıp en kısa zamanda sezona hazır olacağız. Çünkü çok da zamanımız yok. Ben de takımla ilgili çalışmalarımıza bugün başlıyorum. Başkanın dediği gibi bizim yerimiz daha yukarılar ve bunu başaracağız. Ben buna inanarak geldim" yorumu yaptı.
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