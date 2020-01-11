11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin ise Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda Beşiktaşlı kurmaylara teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orkan transferiyle ilgili son kararı ise Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın vereceği bildirildi. Bu sezon siyah-beyazlılarda 5 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan oyuncu 196 dakika oynadı.
Denizlispor yönetimi, 2019-2020 sezonun ikinci yarısında geçerli kombine bilet fiyatlarını da belirledi. VIP tribünü 2 bin TL'den satışa çıkarken, bu tribünde öğrencilere indirim olmayacağı açıklandı. Loca önü tam 1250, öğrenci ise 1000 TL olarak belirlendi. Kapalı B üst ve D üst tam yine 1250, öğrenci de 1000 TL'den satışa çıktı. E üst ve E alt tam 625, öğrenci 500 TL, A alt ve E alt tribün tam 500, öğrenci ise 400 TL'den satışa sunuldu. Maraton tam 450, öğrenci ise 337.50 TL, kale arkası tam 175, öğrenci ise 140 TL'den satışa çıktı.
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