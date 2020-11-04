Denizlispor'da Dossevi virüsü yendi

Beşiktaş karşılaşmasından önce testi pozitif çıkan ve yaklaşık 10 gündür izalosyon halinde bulunan Togolu oyuncunun yapılan son 3 testinde bulguya rastlanmadı. Dossevi'nin cuma gününden itibaren takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Antrenman eksiği bulunan 32 yaşındaki oyuncunun karantinası bitmesine rağmen Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi. Hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda Sakıb Aytaç, Radoslaw Murawski ve Özgür Çek iyileşti. Önceki hafta oynanan Beşiktaş maçında sol kasığında yırtık tespit edilen stoper Mustafa Yumlu'nun ise 1 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.