18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Ali Çetin, yaptığı açıklamada valilik ve vergi dairesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 aydır süren denetimler sonucu kulüp hakkında savcılığa taşınan iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını savundu.
Denetimler sonucu, istifa eden iki yöneticinin yerine yedek listeden atama yapılmadığı için para cezası kesildiğini, bazı eksiklerin giderilmesi için de 30 gün süre verildiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:
"Görev süremiz içinde bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı namus borcumuz olarak görüyoruz. Kulübümüzün kasasına giren ve çıkan her kuruşun hesabını vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Şikayet üzerine devletimizin yetkili kurumları yaklaşık bir ay süren denetimlerini tamamladı. Bu konuda içimiz zaten rahattı. Denetim sonucu belirlenen eksiklerimizi gidereceğiz. Denetim raporlarından da anlaşılacağı gibi usulsüzlük veya yasa dışı hiçbir şeyin olmadığı ortaya çıkmıştır. Biz şeffaf yönetim anlayışımızı sürdüreceğiz."
Ali Çetin, denetim sonucu kulübe kesilen 2 bin 400 lira para cezasını şahsi hesabından ödeyeceğini de kaydetti.
Denizlispor'un eski yöneticileri Yasin Özpek ve Hasan Önder, kulüp başkanı Ali Çetin'in koyduğu 100 milyon liralık temliğin usulsüz olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, konuyla ilgili çeşitli kurumlara şikayette bulunmuşlardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!