Denizlispor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Ege ekibinin başında 8 maça çıkan tecrübeli teknik direktör, 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Dört maçtır galibiyete ulaşamayan Denizlispor, 30. haftayı 32 puanla küme düşme hattının 4 puan yukarısında tamamladı. Ege ekibi ligin kalanında Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü'yle karşılaşacak.