Atilla, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Denizlispor'daki görevinden ayrıldığını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum Denizlispor yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum. Birlikte görev yaptığım ve bugüne kadar kulübe destek veren, hizmet eden kulüp başkanlarıma ve yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım kulüp personellerine, teknik direktörlere ve sportif direktörlerimize teşekkür ediyorum."