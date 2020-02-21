21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bülent Uygun için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Umarım hocamla beraber Denizlispor'un hak ettiği yere geleceğiz ve başarılı olacağız." dedi.
Uygun da kendisini teknik direktör görevine layık gören yönetim kuruluna ve Denizli halkına teşekkür etti.
Yeşil-siyahlı ekibin sezona iyi başladığını ancak son 4-5 haftada istediği sonuçları alamadığını kaydeden Uygun, "Biz de bismillah deyip bugün itibarıyla imzayı atarak, bu şerefli formayla bu ligde en güzel şekilde başarı elde etmek için var gücümüzle çalışıp inşallah çok başarılı olacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Gazetecilerin sorusu üzerine kadro yapısında herhangi bir sorun görmediğini kaydeden Uygun, şunları söyledi:
"Son 4-5 haftayı saymazsak gayet başarılı, iyi bir performans sergileyen futbolcu kardeşlerimiz var. İnanıyorum ki bu haftadan itibaren futbolcu kardeşlerimiz sahada gereken bütün yeteneklerini sergileyecektir. Haftaya da seyircimizin önünde tekrar onların birlikteliği, beraberliği ve coşkusu ile de gerçek anlamda iyi futbol oynayan Denizlispor'u herkese izleteceğiz."
Uygun, kendisi hakkında sosyal medyada aleyhine ifadeler ve hakaretler olduğunu belirterek, "Seyircimizin tek bilmesini istediğim şey şu: Mehmet Özdilek hocam da bu takımın başarısı için var gücüyle mücadele etti. O yaşanmışlıkta kalmıştır. Evet Yücel İldiz Hocam, ben ona 'İmparator' derim, şampiyonluk yaşattı. Ama burada asıl olan Denizlispor'dur. Taraftardan ricam Denizlispor'a sahip çıkmaları." şeklinde konuştu.
Düşmek gibi endişelerinin olmadığını vurgulayan Uygun, borçsuz, hedefi Avrupa kupalarında mücadele etmek ve şampiyonluk olan bir Denizlispor'un planını oluşturmak için göreve geldiklerini ifade etti.
Uygun, öncelikli hedeflerinin önlerindeki 12 haftayı doğru bir şekilde geçmek olduğunu vurgulayarak, "Ben hep sonuncu takımları aldım, kurtardım. Benim tek hedefim var. En azından hedef olarak 6-7 galibiyet almak, ondan sonraki süreçte de yeni sezonda tekrar yönetimle doğru planlama ile daha yukarıları hedeflemektir." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!