Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.