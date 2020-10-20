Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Konyaspor maçında sakatlanan Fabiano Leismann bireysel antrenmanlara başlarken, Özgür Çek, Radoslaw Murawski ve Sakıb Aytaç'ın tedavileri devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı anrenman ile devam edecek.