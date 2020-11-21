Denizlispor Başkanı Ali Çetin, korona virüse yakalandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Başkanımız Ali Çetin’in dün gerçekleştirilen korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Denizlispor ailesi olarak başkanımıza geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyor, en kısa zamanda yeniden camiamızla birlikte olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çetin ve ailesinin evde tedavi edildiği öğrenildi.