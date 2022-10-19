Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor’u 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada ceza sahası ön çizgisinden kontrol ettiği topu sert bir şekilde vuran Gökhan Hüner, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
35. dakikada Asım’ın ön çizgiden vurduğu topu, kaleci son anda uzanarak kornere gönderdi.
51. dakikada Berkant’ın kaleye yakın mesafeden vurduğu top, üst direğe çarparak dışarı gitti.
62. dakikada ceza sahası içindeki Ömer’in çizgiye yakın noktadan yaptığı ortada, arkada bulunan Berkant kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
89. dakikada Mustafa’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Mücahid Adem Çelebi xx, Mehmet Özer xx
Denizlispor: Hüseyin xx, Gökhan Süzen xx, Erdal xx, Hakan xx (Ömer Hasan dk. 46 x), Berkant xx, Okan xx (Emre dk. 46 x), Muhammed xx, Oğuz xx, Bekir xx (Samet dk. 90 ?), Oğuzhan xx (Mustafa dk. 46 x), Asım xx (Muhammet Özkal dk. 70 x)
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz xx, Recep xx (Veysel Karani dk. 46 x), Yahya Kemal xx, Samet Önger xx, Celal Baver xx (Hami dk. 58 x), Gökhan Hüner xx (Tugay dk. 58 x), Doğukan xx, Yunus Emre xx (Kemal dk. 68 x), Hasan xx, Sergen xx (Burak dk. 68 x), Ertuğrul xx
Goller: Gökhan Hüner (dk. 1) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (dk. 62), Erdal (dk. 89) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Recep, Yahya Kemal (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (Denizlispor)
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