Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadesi yer aldı.

Çalışmaların taraftar ve basına kapalı gerçekleştirileceği öğrenildi.

RODALLEGA, TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLE ÇALIŞTI

Takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega, lige verilen arada evinin bahçesinde çocuklarıyla çalışmaya devam ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncunun Türk bayraklı tişört giydiği paylaşım, takipçilerinden beğeni aldı.