Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje (Dk. 57 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Kevin Mayi (Dk. 72 Darri), Muğdat Çelik (Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati, Ömer Şişmanoğlu

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Soner Gönül, Burak Yılmaz (Dk. 83 Berk Taşkın), Boli, Ali Ülgen (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Osman Çelik, Diomande (Dk. 83 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç, Yasin Öztekin, Çinari (Dk. 61 Melih Okutan), Tomane

Goller: Dk. 12 Kevin Mayi, Dk. 75 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor), Dk. 48 Yasin Öztekin, Dk. 71 Hasan Kılıç (penaltıdan), Dk. 77 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Aissati, Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, Dk. 61 Hakan Çinemre, Dk. 70 Oğuz Yılmaz, Dk. 82 Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor), Dk. 44 Ali Ülgen, Dk. 81 Diomande, Dk. 87 Soner Gönül (Yılport Samsunspor)