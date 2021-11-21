Altaş Denizlispor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Onazi (Dk. 60 Schwechlen), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 74 Muğdat Çelik), Özer Özdemir, Aissati, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 60 Okan Derici), Brahim Darri (Dk. 60 Mayi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90 Muhammed Özkal), Djedje

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Hamza Gür (Dk. 75 Ogün Bayrak), Taşkın Çalış, Abdulkadir Korkut (Dk. 88 Ömer Uzun), Djibrilla, Fatih Selimhan Solmaz, Olawoyin, Ackah (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Eze

Goller: Dk. 25 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Okan Derici, Dk. 85 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Stackhowiak, Dk. 54 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 86 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor), Dk. 84 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)