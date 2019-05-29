30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig'de 9 sene sonra boy gösterecek Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi. Naklen yayın, Futbol Federasyonu, reklam, Spor Toto, sponsorluk, kombine ve forma gelirlerinden 150 milyon TL beklediklerinin altını çizen Fırat, "Yaklaşık 40 milyon TL borç ödemesi yapmamız gerekiyor. Bu parayla önce borcumuzu bitireceğiz. Geriye kalmasını planladığımız 110 milyon TL civarındaki paranın 70 milyonunu transfere ayıracağız. Kalan 40 milyon TL ise prim, deplasman, tadilat ve ekstra giderler için harcanacak. İlk hedefimiz Süper Lig'de borcu bulunmayan kulüplerin arasına girmek ve burada kesinlikle kalıcı olabilmek. Borçsuz bir Denzlispor oluşturacağız" diye konuştu.
İç ve dış transferde oldukça yoğun mesai harcadıklarını anlatan Ali Fırat, "İç transferde sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncumuz İsmail Aissati'nin menajeriyle bir görüşme yaptık. Ancak şu anda anlaşmadan uzağız. Yine mukavelesi son bulacak sol bekimiz Kerem Can ve kalecimiz Stachkowiak'la da temaslardayız. İki futbolcu konusunda mesafe kat ettik. Mehmet Akyüz'ün ise takımdan ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları anlamış değilim. Mehmet sözleşmeli futbolcumuz ve hiçbir sorun yok" dedi.
Mevcut takımdaki futbolcularla ilgili sorunları çözdükten sonra takviyeye yoğunlaşacaklarını ifade eden Fırat, "Görüştüğümüz isimler var. Ancak kimseyle anlaşma sağlamadık. Bayramdan sonra hareketleneceğiz" yorumunu yaptı.
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