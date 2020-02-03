Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Süper Lig'de 20. haftanın kapanış mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Göztepe, 9. dakikada Serdar Gürler'le 1-0 öne geçerken Denizlispor 1 puanı 86. dakikada kurtardı. 85. dakikada Estupinan'ın attığı gol, VAR incelemesi sonrasında geçerli sayıldı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 30'a yükseltirken Denizlispor 20. haftayı 23 puanla kapadı.

9. dakikada Denizlispor savunmasında Ben Youssef topu uzaklaştırmakta gecikti ve Soner'e çarpan top tehlikeli bölgeye yöneldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Serdar Gürler ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

12. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında kaleci Stachowiak kritik bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru doğrudan kaleyi düşündü fakat etkili vuruşunda kaleci Beto aynı güzellikte bir kurtarışla gole izin vermedi.

23. dakikada Göztepe tehlikesi sağ kanattan gelişti ancak kaleci Stachowiak, Jerome'un çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi. Seken topu Serdar Gürler tamamlamak isterken Stachowiak bir kez daha tehlikeyi savuşturdu.

25. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez ev sahibi ekip oldu. Sağ kanattan gelişen hücumda Barrow ceza sahasına girdi ve içeri çevirdi. Aissati'nin gelişine yaptığı sert vuruşta top direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

26. dakikada Denizlispor sol kanattan etkili geldi. Özgür Çek'in son çizgiden içeri çevirdi top kaleci Beto'yu da geçerken Berkan'ın müdahalesi kısa düştü. Murawski'nin ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top direğin dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega doğrudan kaleyi düşündü fakat vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada Denizlispor sağ kanattan organize geldi ve etkili oldu. Barrow sağ kanatta Aissati ile duvar pası yaptı ve son çizgiye indi. İçeri çevirdiği top kaleye paralel giderken kimse dokunamadı.

65. dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Ben Youssef yakın mesafeden kafayı vurdu ancak Beto inanılmaz bir müdahaleyle yine gole izin vermedi.

82. dakikada Göztepe rakip savunmayı eksik yakaladı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Halil penaltı noktası yakınlarındaki Jerome'a çıkardı fakat tecrübeli futbolcunun vuruşunda top savunmaya da çarpıp oyun alanının dışına çıktı.

85. dakikada Murawski'nin pasını Barrow çok şık indirdi ve Rodallega bir anda karşı karşıya kaldı. Kolombiyalı golcünün vuruşunda Beto gole izin vermedi ancak seken topu Estupinan tamamladı. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, VAR odasından gelen kararın ardından beyaz noktayı gösterdi. Böylece Denizlispor, Estupinan'ın golüyle eşitliği sağladı.

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Göztepe, karşılıklı atılan birer golle berabere kaldı.