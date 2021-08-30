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Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 3

TFF 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Denizlispor'u 3-0 yendi. Maç, Denizli Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynandı

30.08.2021 - 00:37 | Güncelleme: ABONE OL
Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 3

Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 3

Stat: Antalya Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Samet Özkul

Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal (Dk. 46 Erdal Akdarı), Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 58 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Mehmet Ali Ulaman (Dk. 34 Okan Derici), Darri, Tusha

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Geraldo), İshak Çakmak (Dk. 84 Abdullah Durak), Ali Kaan Güneren (Dk. 90+2 Ulaş Yılmaz), Cem Ekinci, Mehmet Murat Uçar (Dk. 84 Aatıf), Eren Derdiyok (Dk. 61 Ariyibi)

Goller: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu, Dk. 20 ve 45+2 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 40 Cem Ekinci (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Erdal Akdarı (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Özer Özdemir, Dk. 67 Onazi, Dk. 76 Muhammed Gönülaçar, Dk. 76 Darri (Denizlispor), Dk. 64 Pinto Dk. 76 Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü)

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