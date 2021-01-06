Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor, Kayserispor'u konuk etti.

Konuk ekip, rakibini 21. dakikada Henrique'nin golüyle 1-0 yenerek 11 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Ev sahibinde Rodallega'nın 13. dakikadaki golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Kayserispor puanını 13 yaparken 3 maçtır kazanamayan Denizlispor da 13 puanda kaldı.