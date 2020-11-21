Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.
Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Günay topu kornere uzaklaştırdı.
88. dakikada Murawski'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Bakalorz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+4. dakikada Rodallega'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasına girmeden buluşan Mesanovic'in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar
YukatelDenizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati (Dk. 68 Recep Niyaz),Sagal (Dk. 68 Mesanovic),Sacko (Dk. 88 Özer Özdemir),Rodallega
GaziantepFK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık (Dk. 45 Kubilay Aktaş),Djilobodji, Toşca, Kenan Özer (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin),Olkowski, Vetrih, Mirallas (Dk. 90+1 Jefferson),Maxim (Dk. 77 Furkan Soyalp),Muhammet Demir (Dk. 77 Andre)
Gol: Dk. 25 Kenan Özer (Gaziantep FK)
Sarıkartlar: Dk. 44 Kana Bıyık, Dk. 74 Toşca, Dk. 90+5 Furkan Soyalp (Gaziantep FK),Dk. 50 Bergdich, Dk. 72 Murawski (Yukatel Denizlispor)
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