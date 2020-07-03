Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
Yukatel Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen
Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes (Dk. 46 Özgür Çek),Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Dk. 81 Sacko),Bergdich, Murawski (Dk. 66 Sedat Şahintürk),Aissati, Recep Niyaz (Dk. 86 Onazi),Zeki Yavru, Rodallega, Estupinan
GaziantepFK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Sousa, Kenan Özer (Dk. 90+2 Pawlowski),Morais, Maxim (Dk. 88 Furkan Soyalp),Güray Vural (Dk. 73 Jefferson),Kayode (Dk. 88 Muğdat Çelik)
Gol: Dk. 25 Güray Vural (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Mustafa Yumlu, Dk. 53 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor),Dk. 79 Kenan Özer (Gaziantep FK)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı.
25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
63. dakikada faul sonucu kazanılan serbest vuruşu Güray Vural kullandı. Topla buluşan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın eline çarparak kornere gitti.
67. dakika Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Estupinan'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
74. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinden şutunda top yan direğe çarparken, Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
90. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
Gaziantep FK, müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.
Maçın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı.
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