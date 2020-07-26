Karşılaşmanın 15. dakikasında Murawski'nin pasıyla topla buluşan Sackey'in uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

17. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

19. dakikada Rodallega'nın sağ kanattan pasını kontrol eden Sacko'nun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

20. dakikada Zeki Yavru'nun köşe vuruşunda topa iyi sahip olan Rodallega ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

31. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Hüseyin Altıntaş'dan döndü, ardından Mustafa Yumlu'nun uzaklaştırdığı top tekrar kaleci Hüseyin Altıntaş'a kaldı.

40. dakikada Sackey'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Aissati'nin şutunda meşin yuvarlak az farklı dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Sacko'nun ceza sahasında vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. Topu sahip olan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Çelikay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

58. dakikada Orgill'in ceza sahasının hemen dışından uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Zeki Yavrunun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada Ender Aygören'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda top dışarı gitti.

90. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen MKE Ankaragücü, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.