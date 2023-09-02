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        Haberler Gündem Denizli’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

        Denizli’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

        Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrasında yollar göle dönerken bazı iş yerleri, depo ve evleri su bastı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:37 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:38
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        Denizli'de yollar göle döndü
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        Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

        Vatandaşları hazırlıksız yakalayan yağmur, şiddetini arttırınca kentte bazı yollarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerleri, depo ve evleri su bastı.

        İhbarlar sonrasında polis ve belediye ekipleri hızla çalışma başlattı. Ekipler tedbir amaçlı cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

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