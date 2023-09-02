Denizli’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrasında yollar göle dönerken bazı iş yerleri, depo ve evleri su bastı
Giriş: 02.09.2023 - 21:37 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:38
Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Vatandaşları hazırlıksız yakalayan yağmur, şiddetini arttırınca kentte bazı yollarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerleri, depo ve evleri su bastı.
İhbarlar sonrasında polis ve belediye ekipleri hızla çalışma başlattı. Ekipler tedbir amaçlı cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.