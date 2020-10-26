Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında operasyon düzenledi.
Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 aydır yürütülen projeli operasyonda 2 ay önce 2 şahıs yakalandı. Genişletilen soruşturma neticesinde 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalandı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramalar neticesinde, 1 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edilen bin 25 TL para ile pencerelerden dışarıya atarak kurtulmaya çalışılan 51 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Dosya kapsamında toplam 6 şahıs gözaltına alınırken ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
15 ŞAHIS TUTUKLANDI
Denizli kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde suçlarından toplam 24 şahıs gözaltına alınırken ifadelerinin ardından çıktıkları mahkemede 10 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Denizli’de son 7 gün içerisinde yapılan operasyon ve aramalarda, bin 829 gram metamfetamin maddesi, 168 gram eroin maddesi, 35 gram esrar maddesi, 956 birim sentetik kannabinoid maddesi, 5 gram afyon sakızı maddesi, 54 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 55 TL para ele geçirildiği belirtildi.
Denizli’de 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında toplamda 30 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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