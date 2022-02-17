İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti.

İHA'nın haberine göre Bülbül, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği kuzunun 5 ayaklı olduğunu fark etti.

Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi.

Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül’e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzuda çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti.

Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnındaki fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle meydana gelebileceğini anlattı.

Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı.

Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı.