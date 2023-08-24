Denizli'ye 30 yıllık yeşil enerji!

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Çivril ilçesinde hayata geçireceği, kurulu gücü 90 MW gücünde olacak güneş enerji santralinin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Çivril ilçesinin Tokça Mahallesi'ndeki 1.5 milyon metrekareye kurulacak ve yılda 180 milyon KWh elektrik üretmesi planlanan tesis alanının projesini inceleyen Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü'nün her yıl çok ciddi miktarda enerji kullandığını belirterek, elektrik giderinin bütçede çok yer tuttuğunu söyledi.

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Enerji ihtiyacını karşılamak, fazla üretimle de gelir elde etmek için kurulu gücü 90 MW olacak güneş enerji santrali projesine başladıklarını kaydeden Başkan Zolan, Milli Emlak'a ait olan arazi tahsisini de aldıklarını söyledi.

"8 AY İÇİNDE SANTRALİMİZ KURULMUŞ OLACAK" Güneş enerjisinin çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken Başkan Zolan, "Enerji ihtiyacımızı karşılamak, bütçeye yük getiren bedelden kurtulmak, aynı zamanda enerjide dış ticaret açığına neden olan cari açığı bir nebze olsun azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için böyle bir yatırım yapmaya karar verdik” dedi. İhale sürecinin tamamlanıp yer tesliminin yapıldığını belirten Başkan Zolan, "İnşallah 8 ay içinde 90 MW gücünde güneş enerji santralimiz kurulmuş olacak. Bu çok büyük bir santral olacak. Denizli ve Ege Bölgesi'ndeki en büyük güneş enerji santrali burada olacak. Faaliyete aldıktan sonra artık Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir DESKİ’miz enerji bedeli ödemeyecek" diye konuştu. REKLAM Büyükşehir DESKİ'nin aylık ortalama 40-50 milyon TL elektrik bedeli olduğunu hatırlatan Başkan Zolan, "Bu sürdürülebilir bir şey değil. Güneş enerji santralimizle inşallah 30 yıl boyunca enerji bedeli ödemeyeceğiz. Bu sadece bizim dönemimize değil bizden sonraki yönetimlere de nefes olacak" şeklinde konuştu.

"ENERJİ İHTİYACINI EN AZ 30 YIL KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ" Tesisin en az 30 yıl Denizli'ye hizmet vereceğini, sonrasında ise arazinin yeni teknolojilerle yine enerji üretim merkezi olarak kullanılmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, şunları söyledi: "Burası Denizli'mizin, Büyükşehir ve DESKİ'mizin enerji merkezi olarak yüzlerce yıl hizmet verecek. Şehrimize böyle bir yatırım kazandırmaktan dolayı çok mutluyum. Denizli'mize çok uzun yıllar hizmet verecek kalıcı bir tesis kazandırıyoruz. Biz günlük işler yapmıyoruz, şehrimizin sorunlarını kökten çözecek büyük yatırımlara imza atıyoruz. Denizli'mizin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını Akbaş Barajı ile nasıl çözdüysek, güneş enerji santralimizle de enerji ihtiyacını en az 30 yıl karşılamış olacağız. Daha sonra bu yatırımın teknolojisi yenilendiğinde ise çok daha uzun yıllar bu alanda şehrimize enerji üretilecek. Bu gerçekten şehrimizin omurgası, şehrimizi ayakta tutacak ve enerji krizlerine engel olacak, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak bir yatırım." "HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ, OLMAZSA OLMAZI" Enerji ve su arz güvenliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Zolan, "Bunlar hayatın vazgeçilmezi, olmazsa olmazı. Denizli'mize köklü, kalıcı eserler bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz Allah'ım şehrimizin yarınını bugünden daha güzel eylesin. El ele verdiğimiz zaman yapamayacağımız iş, aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Allah'ım bu yatırımı sağ salim, kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Denizli'mize, şehrimize, insanlarımıza ve geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.