        Denizli ve Malatya'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Denizli ve Malatya'da orman yangını

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasının ardından karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.08.2025 - 22:24 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:49
        Denizli ve Malatya'da orman yangını
        Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

        İlçeye bağlı Akkent Mahallesinde orman yangını çıkması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen yangında 1 ev zarar gördü.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        DENİZLİ

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Cankurtaran Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesi sona erdi. Karadan ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Denizli Valiliği de yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir. Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir. Yangın gece kontrol altına alınmaz ise sabah saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale yeniden başlayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı da alevlere müdahale için TOMA araçlarını bölgeye gönderdi. Bölgede mahallelerde oturan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle yangınla mücadele eden arazözlere su takviyesi yapıyor. Ayrıca motosikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yapmaya çalışıyor." dedi.

        *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
