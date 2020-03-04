04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli Valisi Karahan'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Denizli Valisi Hasan Karahan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki evine gelen Vali Karahan, baba Suat Akman ve aile üyelerine başsağlığı diledi.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ziyarette hazır bulundu.
Şehidin naaşının, yarın öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.
,Zekican Şenkaya
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