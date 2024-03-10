Denizli teravih namazı saat kaçta? Diyanet ile 2024 Denizli teravih namazı vakti ve saatleri
Denizli teravih namazı saatleri Ramazan ayına ulaşılmasıyla beraber gündeme geldi. İslam alemi bir Ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını yaşarken Denizli teravih namazı vakti araştırması sıklaştı. Ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaz erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. İşte, Diyanet namaz vakitleri ile "Denizli teravih namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı...
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İslam dünyası Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın yanında pek çok ibadeti yerine getirecek. Nafile namazı olan teravih ile Müslümanlar, her gece camiilerde bir araya gelerek bu kutsal ibadeti yerine getirirken; birlik ve beraberlik duyguları da pekişecek. Peki, Denizli teravih namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 2024 Denizli teravih namazı vakti ve saatleri...
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İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2024 yılında 10 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 11 Mart Pazartesi başlayacak ve 2024 yılının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar 2024 gecesi kılınacak.
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DENİZLİ'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır. İşte Denizli yatsı namazı vakitleri:
10 Mart Pazar yatsı vakti: 20:28
11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20:29
12 Mart Salı yatsı vakti: 20:30
13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20:31
14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20:32
15 Mart Cuma yatsı vakti: 20:33
16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.24
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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rek'atları konusunda yirmi ve on bir rek'at şeklinde iki rivâyet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 2/162-163 [7671-7683-7684]). Kaynaklarımızda Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivâyetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rek'at olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (bk. İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/450; ‘Aynî, ‘Umde, 11/126-127; Mâverdî, el-Hâvî, 2/290-291; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, 3/53).
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rek'at olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rek'at olarak kılınmaktadır.
Şunu ifade etmek gerekir ki teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rek'at kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.