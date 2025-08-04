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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu: İhracatta sürdürülebilirlik krizi - İş-Yaşam Haberleri

        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu: İhracatta sürdürülebilirlik krizi

        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Trendyol'un Denizli'deki toplantısında sanayi ve ihracat sektörünün karşılaştığı zorlukları değerlendirdi. Yüksek finansman maliyetleri, kapasite kullanımındaki düşüş, konkordato sayılarındaki artış ve reel faiz oranlarının yüksekliği sanayicinin mücadele gücünü zorluyor. Kasapoğlu, reel faizlerin düşürülmesi gerektiğini ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini de vurguladı.

        Giriş: 04.08.2025 - 09:55 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:55
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        İhracatta sürdürülebilirlik krizi
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        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta Trendyol’un düzenlediği Dijital Usta Projesi lansman toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Denizli’nin sanayi ve ihracat tablosunu değerlendirdi. Özellikle tekstil sektöründe yoğunlaşan sorunlara dikkat çeken Kasapoğlu, sanayicilerin zararına satışlarla ihracatı sürdürmeye çalıştığını, ancak bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Finansman maliyetlerinin yüksekliği, kapasite kullanım oranlarındaki gerileme ve konkordato sayılarındaki artışın sektörü zorladığını belirten Kasapoğlu, sanayicinin sabırla mücadele ettiğini ancak yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

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        İHRACATTA FEDAKÂRLIKLARLA AYAKTA KALMA ÇABASI

        Kasapoğlu, Denizli’nin ihracat rakamlarının dışarıdan bakıldığında yatay seyrettiğini, ancak bu rakamların sanayicilerin büyük fedakârlıklarıyla elde edildiğini belirtti. “İhracatçılar, zararına satış yaparak yurt dışındaki pazarlarını ve müşterilerini korumaya çalışıyor. Ancak bu bir ya da iki yıl sürdürülebilir. Matematik tutmazsa, sanayiciler bu işten vazgeçiyor” dedi. Türkiye’nin üretim ve finansman açısından pahalı bir ülke haline geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, yüksek maliyetlerin ihracatı zorlaştırdığını ve sanayicinin bu rakamları fedakârlıklarla koruduğunu ifade etti.

        KAPASİTE KULLANIMI VE İSTİHDAMDA ALARM ZİLLERİ

        Denizli’de tekstil sektörünün yanı sıra imalat sanayisinde de ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Kasapoğlu, kapasite kullanım oranlarının %78-80 seviyelerinden %70-73’e gerilediğini belirtti. İstihdam rakamlarında genel bir düşüş görülmese de imalat sanayisindeki gerilemenin hizmet ve inşaat sektörleriyle tolere edildiğini ifade etti. “İmalat sanayisindeki düşüşü görmemiz lazım. Kapasite kullanımındaki bu gerileme, yapısal sorunların bir göstergesi” diyen Kasapoğlu, sanayicinin mücadele gücünü korumak için sabrettiğini ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

        REEL FAİZİN DÜŞMESİ LAZIM

        Yüksek faiz oranlarının sanayi sektörüne etkisine değinen Kasapoğlu, faizlerdeki düşüşlerin sahada karşılık bulmadığını belirtti. Türkiye’deki kredi büyüme oranlarının (%2 TL, %1 yabancı para) sanayicinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Enflasyon %3’lerdeyken bu oranlar yetersiz. Arzı artırmak için firmaların ticari kredilere erişimi kolaylaşmalı. Ancak bankalar bu konuda isteksiz davranıyor” dedi. Kasapoğlu, faizlerin %30’un altına inmesi ve reel faiz oranlarının sanayici lehine düzenlenmesi gerektiğini savundu. Ticari kredilerin tüketim kredilerinden ayrılarak imalat sanayisine özel destek sağlanması gerektiğini de ekledi.

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        BÜYÜK VE KÜÇÜK FİRMALAR EŞİT DERECDE ETKİLENİYOR

        Sektör temsilcilerinin büyük firmaların da krizden etkilendiğine yönelik yorumlarını değerlendiren Kasapoğlu, tekstil sektöründe büyük-küçük ayrımı olmaksızın herkesin zorlandığını belirtti. Denizli’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ağırlıkta olduğunu ve bu firmaların esneklik avantajıyla krizlerden daha kolay çıktığını ifade etti. “KOBİ’ler hızlı karar alabiliyor, üretim şekillerini ve pazarlarını hızla değiştirebiliyor. Avrupa pazarı daraldığında Cezayir’e, Orta Doğu’ya yöneliyorlar” ifadelerini kullandı. Ancak dış pazarlardaki talep daralmasının Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde de yaşandığını belirterek Kasapoğlu, küresel talebin azalmasının Denizli’yi de etkilediğini vurguladı.

        MISIR’A YÖNELEN FİRMALAR VE YATIRIM PLANLARI

        Kasapoğlu, bazı firmaların Mısır’a yatırım planladığını doğruladı ancak bu konuda net rakamların olmadığını belirtti. “Denizli’den, Bursa’dan, İstanbul’dan, İzmir’den firmalar Mısır’da araştırma yapıyor. Ancak bu yatırımların ne kadarının gerçekleşeceği ve kalıcı olacağı belirsiz. Farklı kültür, mevzuat ve sistemler bu süreci zorlaştırıyor” şeklinde konuştu. Kasapoğlu, Mısır gibi yeni pazarların tekstil sektörü için fırsat olabileceğini, ancak mevcut koşulların sanayicileri bu tür riskli adımlara zorladığını da ifade etti.

        İHRACATTA KAYIP YOK, ANCAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEHDİT ALTINDA

        Denizli’nin ihracat rakamlarının geçen yıla benzer bir seyir izlediğini belirten Kasapoğlu, “Şu an ihracatta bir kayıp yok, yatay seyrediyor. Ancak bu rakamlar sanayicinin sabrıyla korunuyor. Önümüzdeki dönemde imalat gücünde ciddi sıkıntılar yaşanabilir” uyarısında bulundu. Tekstil dışında kablo sektörünün ihracatta öne çıktığını ve Denizli’nin bu alanda ciddi bir katkı sağladığını da ekledi.

        ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BEKLENTİLER

        Kasapoğlu, sanayi sektörünün rahatlaması için faizlerin %30’un altına inmesi gerektiğini vurguladı. “Enflasyon %35, beklenti %29 iken, %40’lık faiz oranları çok yüksek. Reel faiz düşürülmeli, ticari krediler imalat sanayisine destek olacak şekilde ayrıştırılmalı” dedi. Kredi büyüme sınırlarının gevşetilmesiyle firmaların rahatlayacağını ve faiz düşüşlerinin sahada daha fazla hissedileceğini belirten Kasapoğlu, bankaların selektif tutumunun da sektör için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nun açıklamaları, sanayi ve ihracat sektörünün karşı karşıya olduğu yapısal sorunları gözler önüne serdi. Yüksek finansman maliyetleri, kapasite kullanımındaki düşüş ve dış pazarlardaki talep daralması, Denizli sanayisini zorlu bir sınavdan geçiriyor. Sanayicilerin sabır ve fedakârlıkla ayakta kalmaya çalıştığını belirten Kasapoğlu, acil çözümler üretilmezse imalat gücünde ciddi kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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