DENİZLİ - Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi'nde B.A'ya ait 20 NT 654 plakalı otomobilin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı yönü belirledi.Takibe alınan ve "dur" uyarısına rağmen uzaklaşan zanlılar, çalıntı otomobili Sevindik Mahallesi 2386 Sokağa bırakarak kaçtı.Şüphelilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.