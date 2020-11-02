Denizli'nin Çardak ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı

AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığında toplandığı belirtildi.

Salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Çardak ilçemiz merkez ve tüm mahallelerimizde komşu, akraba, arkadaş ve benzeri ziyaretlerin yasaklanmasına, mümkün mertebe evlerden çıkılmamasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ilçede taziye evleri ve çadırlarının ortaya çıkartabileceği riskler nedeniyle kullanımına, toplu biçimde yapılan düğün, spor müsabakaları ve piknik faaliyetlerine ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.