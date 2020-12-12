Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi

AA

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yöresel ürünlerin tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Elmalı Mahallesi'nde üretilen ve Yörük kültürünün yerel bir sanatı olarak nitelendirilen Çameli kilimi ve Elmalı bezinin coğrafi işaretinin alındığı aktaran Arslan, "Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Çameli kilimi ve Elmalı bezi coğrafi işaret çalışmalarını tamamladık ve tescillerinin alımını gerçekleştirdik. Bu ürünler ile hem yöremizin hem de ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.