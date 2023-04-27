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Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında bir avukatın da bulunduğu 13 kişiden 12'si tutuklandı

Giriş: 27.04.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, emeklilere kolay şekilde kredi vermeyi vadederek maaşlarını haczeden şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Üç ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Denizli, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda aralarında avukat Ş.G'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, senet, ajanda ve benzeri evraka el konuldu, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 22 ilde 97 emekliyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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