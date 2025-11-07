Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Karı koca çiftin trajik sonu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Karı koca çiftin trajik sonu!

        Denizli'de, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları toplamaya giden 62 yaşındaki Hasan ve eşi 63 yaşındaki Ayşe Çelik'ten haber alamayan oğulları acı gerçeği ortaya çıkardı. Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 09:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'de olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti.

        OĞULLARI 2 GÜN HABER ALAMADI

        İHA'daki habere göre çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi.

        ORMANLIK ALANDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktöründe olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

        TRAKTÖRÜN ALTINDA BULUNDULAR

        Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        RAMPAYI ÇIKARKEN DEVRİLMİŞ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise Hasan Çelik'in traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Habertürk Anasayfa