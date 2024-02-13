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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Denizli Galatasaray Futbol okulları Mustafa Kocabey'e emanet! - Galatasaray Haberleri

        Denizli Galatasaray Futbol okulları Mustafa Kocabey'e emanet!

        Denizli Galatasaray Futbol Okulları, anlaşmaya vardığı Galatasaraylı "Papen Mustafa" lakaplı Mustafa Kocabey için imza töreni düzenleyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:49
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        Denizli G.Saray Futbol Okulları Papen'de!
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        Denizli Galatasaray Futbol Okulları, anlaşmaya varılan Galatasaray'ın eski forveti Mustafa Kocabey için imza töreni düzenleyecek.

        Denizli Galatasaray Futbol Okulları ve Kaptanspor, Türk futbolunun en değerli isimlerinden olan eski Galatasaraylı “Papen Mustafa” lakaplı Mustafa Kocabey ile anlaşma sağladı. Mustafa Kocabey için 14 Şubat 2024 Çarşamba günü Aslantepe Spor Tesislerinde imza töreni düzenleneceği bildirildi.

        Sarı Kırmızılıların eski golcüsü Mustafa Kocabey, Galatasaray kariyerinde çıktığı 43 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

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