DENİZLİ - Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA

Emre Mustafa Orhan'ın kullandığı 06 HZJ 76 plakalı otomobil, Muğla yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile yolcular Armağan Kozanoğlu (29),Burak K, Ecem S. ve Büşra A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralanan Armağan Kozanoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.