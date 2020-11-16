Türkiye'nin ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli'deki firmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasındaki normalleşme döneminde yurt dışı pazarlarda paylarını artırarak, sektörde 10 ayda 1,1 milyar dolarlık dış satıma ulaştı.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde tekstil ihracatında yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kentten yapılan ihracatın yılın ilk iki ayında artmasına rağmen mart ayından itibaren Kovid-19 ile birlikte yavaşlamaya başladığını belirten Memişoğlu, sonraki aylarda neredeyse dünyada ticaretin durma noktasına geldiğini ifade etti.
Memişoğlu, son aylarda hızla toparlanan kent ihracatının eylül ayında rekor kırdığını, geçen ay da pandemi etkilerini üzerinden atan sektörün geleceğe yönelik güzel işaretler vermeye devam ettiğini söyledi.
Kent genelinde ekimde, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artışla 252,5 milyon dolar toplam ihracat yapıldığını, 10 ayda ise 1 milyar 911 milyon doların aşıldığını bildiren Memişoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektörünün de bu ayda yüzde 23 artış ve 135 milyon dolar ihracatla kent ekonomisini sırtlamaya devam ettiğine dikkati çekti.
Kentin özellikle ev tekstili ihracatındaki rolüne işaret eden Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Denizli'den ilk 10 ayda 1 milyar 100 milyon dolar tekstil ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin yıllık 3 milyar dolar seviyesinde olan ev tekstili ihracatının 1,5 milyar doları kentimizden yapılıyor. Ülkemizin toplam havlu ve bornoz ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini, nevresim ihracatının da yüzde 55’ini şehrimizden gerçekleştirdik. Aslında bu oranlar daha fazla. Burada üretim yapıp başka şehirlerden ihracat yapan firmalarımız da var. Ev tekstilinde temel pazar ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri. Ancak Rusya, Uzakdoğu, Afrika gibi çok farklı bölgelerin yer aldığı 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."
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